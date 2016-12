Mulher tem AVC em avião da Gol que chegava a Manaus

Uma idosa teve um acidente vascular cerebral (AVC) dentro do avião da Gol Linhas Aéreas que se preparava para pousar em Manaus, no início da tarde de sábado. Um médico que estava a bordo prestou os primeiros socorros à vítima.

Segundo o jogador de pôquer profissional Aderson Zuazo, que estava no voo, faltavam aproximadamente 20 minutos para o avião pousar, quando o neto da idosa chamou as aeromoças. “Parece que ela não acordava e ele ficou desesperado. De repente ouvimos o piloto perguntar se a bordo da aeronave havia algum médico”, relatou.

Um dos passageiros se identificou como médico e iniciou os procedimentos de primeiros socorros.

Assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, na zona oeste, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava aguardando para socorrer a idosa.

No entanto, segundo Zuazo, o comissário de bordo teria dito que o caso dela era muito grave. “O comissário disse que o médico achava que a senhora não iria escapar com vida”, relatou.

O voo 1642 da Gol saiu de São Paulo às 11h (Brasília) e deveria pousou em Manaus às 13h (Local).

A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pelo Samu, foi contatada para informar dados da vítima e o quadro de saúde dela no momento do atendimento, mas até o fechamento dessa matéria, as informações ainda não tinham sido repassadas.

Márcio Azevedo

Portal EM TEMPO