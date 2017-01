Mulher suspeita de abastecer tráfico no Monte Pascoal é presa com 5 kg de drogas

Com cinco quilos de drogas – entre maconha e cocaína – a desempregada Kesia Santos do Nascimento, 27, foi presa nesta terça (3), na casa onde morava, na rua São Lourenço, bairro Monte Pascoal, Zona Norte. Conforme a Polícia Civil, a mulher é suspeita de armazenar a droga em sua casa para abastecer parte do bairro.

De acordo com o, delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto “Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades”, a mulher foi encontrada por volta das 11h, após denúncia anônima. “Montamos campana no lugar indicado e passamos a monitorar a mulher. Fizemos a abordagem e, durante revista no interior da residência dela encontramos a droga armazenada em uma sacola ao lado de uma cama”, explicou.

Uma balança de precisão também foi encontrada durante a revista ao local, o que levantou a possibilidade de o lugar funcionar como laboratório para o preparo, embalo e distribuição da droga.

No 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Kesia explicou, em depoimento, que estocava drogas na residência a pedido de um integrante de facção criminosa que atua no Estado, no entanto, a polícia não informou qual facção se tratava. Ela informou ainda, que estava com as drogas em sua casa há, pelo menos, um mês e que ganhava entre R$ 50 e R$ 100 pelo serviço.

Kesia foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ao término dos procedimentos cabíveis no 15º DIP ela seria encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

