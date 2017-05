Mulher sofre queimaduras após explosão na Zona Norte

Um incêndio destruiu, parcialmente, uma casa de alvenaria, na noite desta quarta-feira (10), por volta das 19h, na rua 28 do conjunto Galileia 2, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A proprietária do imóvel sofreu queimaduras no rosto e nos braços.

De acordo com o cobrador de ônibus e morador da região, Eder Marques, 34, o fogo teve início após uma explosão.

“A gente ouviu um grande barulho e todo mundo correu para fora das suas casas. Na hora, deu pra ouvir os gritos da vizinha que estava dentro da casa”, contou.

Ainda segundo Marques, foi necessário que alguns homens pulassem o muro para adentrar a casa. “O portão estaca trancado e ela não conseguia sair. Nesse período, houve outra explosão. Acho que a segunda foi o compressor do ar-condicionado que não aguentou o fogo”, detalhou Eder.

O comerciante Rodão Brilhante, 61, que também ajudou no resgate, ressaltou que a proprietária do imóvel sofreu queimaduras.

“Ela é branca, mas estava com o rosto escuro e os braços muito vermelhos. Outras duas pessoas, sendo o filho e o marido dela, também moram na casa, mas não estavam no momento do incêndio”, relatou o comerciante.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia. Não há informações sobre a identificação e nem o estado de saúde dela. Procurada pela reportagem, a família não quis comentar o caso.

Ainda de acordo com moradores, as equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBM-AM) demoraram cerca de 45 minutos para chegar ao local da ocorrência. “Quando eles chegaram, os próprios moradores já tinham controlado as chamas”, revelou Eder Marques.

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação do CBM-AM informou que as causas do incêndio serão investigados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e não divulgou mais informações sobre o caso.

Isac Sharlon

EM TEMPO