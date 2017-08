Mulher sai de casa e está desaparecida há 14 dias

Larissa possui duas tatuagens, sendo uma com o nome dela tatuado no antebraço e uma tribal tatuada nas costas – Divulgação

Larissa Rodrigues Freitas, de 21 anos, está desaparecida desde a manhã do dia 15 de agosto deste ano. De acordo com Lacy Rodrigues Freitas, mãe da de Larissa, no dia em que a filha desapareceu, Larissa teria saído por volta das 7h da casa onde morava, no beco Oscar Borel, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus e não avisou para onde iria.

Lacy explicou que desde então os familiares não tiveram mais notícias da filha. Ainda segundo a mãe, Larissa possui duas tatuagens, sendo uma com o nome dela tatuado no antebraço e uma tribal tatuada nas costas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Larissa, pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para os números (92) 99530-4546 ou 99258-7568.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

