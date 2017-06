Mulher reclama do atendimento no posto do INSS do Aleixo

A funcionária pública Ieda Filgueiras Montana, de 60 anos, entrou em contato com o Portal Em Tempo para reclamar do descaso no atendimento junto à Agência de atendimento do Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), da Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da Capital.

De acordo com Ieda, desde abril, vem tentando atendimento na agência para tratar de um benefício do filho, que seria incapaz, segundo ela. Com a morte do pai do rapaz em Minas Gerais, o INSS suspendeu o benefício e exigiu um atestado de óbito para anexar à documentação. “Venho tentado ser atendida para complementar as informações e entregar o atestado, mas aqui o atendimento é péssimo. Simplesmente me disseram que a pessoa que iria me atender saiu e não vai voltar. Quer dizer que aqui, somente uma pessoa sabe fazer o trabalho? Por que outro funcionário não pode substituir? Meu filho tem 43 anos e está interditado. Eu não posso ficar vindo aqui todos os dias. Agora marcaram para segunda-feira, eu só queria que me dessem um documento que comprovasse que, se eu vier aqui na segunda-feira, serei atendida”, disse a funcionária pública.

A reportagem do EM TEMPO tentou falar com a agência, mas a funcionária que atendeu, e não quis ser identificada, disse apenas que o gerente que resolveria o problema estaria em reunião com o diretor executivo e que não havia outra pessoa para fazer o atendimento naquele momento, por isso pediram à Ieda Filgueiras que retornasse na segunda-feira à agência.

