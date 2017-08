Mulher recém-operada é agredida em assalto na Zona Norte 

A agressora, após ser espancada por moradores e familiares da vítima, foi entregue aos PMs da 6ª Cicom – Reprodução/Facebook

Uma mulher recém-operada foi espancada, nesta quinta-feira (24), por um casal de assaltantes. O crime aconteceu no núcleo 6 do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Uma jovem de 19 anos, suspeita de roubar e agredir a vítima, foi capturada por moradores da região e detida pela polícia.

Segundo uma moradora, que prefere não ter o nome divulgado por medo de sofrer represália, a vítima voltava de uma consulta médica, em que passou por uma avaliação pós-operatório, quando foi surpreendida pela dupla.

“Ela foi operada de hérnia de disco. Quando os bandidos a renderam, ela pediu que pelo amor de Deus não fizessem nada com ela, porque estava recém-operada e ainda sentia fortes dores. No momento em que ela tirava a bolsa para dar para os assaltantes, eles empurraram ela no chão”, informou a testemunha.

Ainda conforme relatou a moradora, após cair no chão a mulher continuou a ser agredida pela dupla. “Eles ficaram batendo nela, pegaram a bolsa e fugiram. Só não levaram o celular dela, porque estava no bolso da calça e eles não viram, pois ela caiu em cima do aparelho”, contou.

Em um comentário no Facebook, um internauta diz que a mulher é esposa do sobrinho de um traficante

De acordo com a moradora, a vítima conseguiu pedir socorro e foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, Zona Norte, onde recebeu cuidados médicos. “Ela ainda conseguiu falar as características dos bandidos. Mais tarde, a família conseguiu identificar a mulher. Ela ainda estava rondando pela região do bairro. Aí o resultado é esse das imagens: apanhou!”, disse.

A agressora, identificada como Thaisa da Silva Souza, de 19 anos, foi apreendida por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ela foi conduzida até o 6º Distrito Integrado de Polícia, central de flagrantes da região, onde também compareceu a vítima para registrar Boletim de Ocorrência.

O comparsa de Thaisa, ainda não foi identificado. Nas redes sociais o caso ganhou repercussão. Um internauta chegou a dizer que a agressora é esposa do sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, conhecido como “João Branco”.

