Mulher reage e evita furto dentro de ônibus; suspeito é agredido

Mulher furtada em ônibus recupera pertence/ Foto Alberto César Araújo Arquivo Em Tempo

O aumento no número de assaltos e furtos dentro dos ônibus do transporte coletivo de Manaus assusta os passageiros, que estão mais atentos para evitar possíveis ações criminosas. Uma mulher, que não teve o nome revelado, nesta sexta-feira (8), percebeu que seria mais uma vítima de um homem desconhecido, com atitudes suspeitas, e reagiu para não ter o celular furtado. Ele foi agredido pelos outros usuários. O caso ocorreu na avenida Curaçao, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo o sargento C. Gama da 15ª Cicom, a vítima percebeu quando o homem retirado o seu celular e, imediatamente, reagiu ao ato e o agrediu um soco. Ela o obrigou a devolver o pertence. A movimentação chamou a atenção dos demais passageiros, que também reagiram e partiram para cima do homem, que acabou preso pela polícia.

O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia orienta para que as pessoas evitem reagir a qualquer ato que ponha em risco as suas vidas.

Assaltos aumentam

Já foram registrados mais de 2,5 mil assaltos em ônibus na capital amazonense neste ano. O prejuízo chega a R$ 701,5 mil. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). As autoridades pedem atenção dos passageiros em relação aos pertences. É bom sempre ficar atento e tomar as devidas precauções.

