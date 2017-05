Mulher que tentava entrar na Vidal com drogas misturadas em comida é presa

Uma mulher, identificada com Keifyane Rolim de Matos, foi detida ao tentar entrar com drogas, escondidas dentro de um recipiente com comida, na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus. O fato ocorreu às 10h20, deste sábado (6).

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o flagrante aconteceu durante o procedimento de revista. A mulher estaria indo visitar o irmão, que cumpre pena unidade prisional.

A mulher foi encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP) onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

