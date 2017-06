Mulher que sofreu atentado a bomba durante briga de facções morre em hospital

Os pais e o irmão de Edna também ficaram feridos, mas se recuperaram e receberam alta médica – Janailton Falção

Edna Ferreira Pinto, de 39 anos, morreu após ficar quase dois meses internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Pronto-socorro Platão Araújo. A vítima estava hospitalizada desde o dia 27 de abril, com múltiplos ferimentos e lesões graves pelo corpo depois de ser atingida por uma bomba de fabricação caseira, enquanto dormia dentro de casa, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo o registro do Instituto Médico Legal (IML), Edna teve rupturas no intestino, trauma no crânio e politraumatismo. Na época do ataque, os pais e o irmão de Edna também ficaram feridos, mas se recuperaram e receberam alta médica.

De acordo com a polícia, dois homens a pé lançaram o artefato com o objetivo de atingir a casa de trás, mas a bomba acabou quebrando o telhado e atingindo a casa da família de Edna.

Segundo o irmão, Jasenildo Gama, Edna era portadora de deficiência mental e teve a cabeça atingida pelo artefato que, em seguida, explodiu em cima do corpo dela.

A suspeita da policia é que o crime tenha relação com a disputa de facções criminosas por território. O crime foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

