Mulher que impediu agressão de cão por venezuelanos quer doar animal

Após resgatar um cachorro de crianças indígenas venezuelanas e quase ser agredida por um grupo de estrangeiros, a técnica em eletrônico, Sara de Oliveira Farias, de 27 anos, pretende encontrar um lar para o animal.

A tentativa de agressão ocorreu no último sábado (6), no Terminal Rodoviário de Manaus, localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da cidade. A mulher foi intimidada pelos venezuelanos ao tentar impedir que crianças maltratassem e enforcassem a cadela.

Moradora do bairro Petrópolis, na Zona Sul da cidade, a mulher, disse que só não fica com o animal porque já tem outros quatro cachorros. A cachorrinha que ainda não ganhou um nome oficial, é chamada pela protetora de “Princesa” e “Néné”. ‘Ela é linda, quero encontrar um lar para ela e espero que possam lhe dar muito carinho’, disse.

Entenda o caso

Apaixonada por animais, a técnica em eletrônico, disse que ficou incomodada ao presenciar o animal sendo agredido. Sara de Oliveira, contou que estava na rodoviária esperando o marido que trabalha na Mineração Taboca, localizada na Vila Pitinga, na BR-174, nas proximidades de Boa Vista (RR), quando viu a cena de agressão à cachorra, por parte de algumas crianças venezuelanas.

“Não consegui ver aquela cena e ficar quieta. Pedi para eles me darem a cachorra, mas eles se negaram. Eles a pegavam pela cabeça e jogavam no chão. Era horrível ver aquilo e não fazer nada. Até que consegui pegar o animal, mas nesse momento veio um grupo de indígenas e tentou me agredir”, contou a mulher.

A técnica em eletrônica contou que ficou nervosa e apreensiva com a situação. “Eu tive que entrar na cabine da Agência Reguladora dos Serviços Públicos (Arsam) para fugir dos venezuelanos. Eles estavam em um grupo de 20 pessoas, não sei se estavam armados, mas fiquei muito nervosa. Os policiais me escoltaram até o meu carro ”, falou.

Ainda segundo Sara, no dia seguinte, quando retornou à rodoviária, acompanhada do marido, para pedir uma informação sobre horários de saída de uns ônibus, uma indígena a reconheceu e um homem que se identificou como represente dos indígenas a questionou sobre ocorrido do dia anterior.

“Ele falou que eu tinha humilhado o povo dele, que a polícia havia ido lá. Chegou a me ameaçar, ao dizer: “Vocês não sabem como são os índios, se eu chamar eles aqui, não vai sobrar nada de vocês”, fiquei apavorada.

Com medo das ameaças, a mulher resolveu registrar um Boletim de Ocorrência (BO) nesta quinta-feira (11), no 12ºDistrito Integrado de Polícia (DIP).

Quem se interessar em adotar o animal é só entrar em contato com Sara de Oliveira pelos telefones: (11)9605-72175 ou pelo Whatsapp (92)99394-1532.

Mara Magalhães

EM TEMPO