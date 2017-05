Mulher que foi queimada pelo marido morre em hospital de Tefé

Após ter 90% do corpo queimado pelo companheiro, a dona de casa Maria Lídia França de Araújo, de 34 anos, morreu na noite deste domingo (28), no hospital do município de Tefé (a 524 quilômetros de Manaus), onde estava internada em estado grave desde o último sábado (27).

O marido da vítima, o autônomo Joaby Evangelista de Araújo, 29, foi preso logo após o crime. O suspeito também sofreu queimaduras leves e está sob custódia na enfermaria da mesma unidade hospitalar onde Maria Lídia estava.

O delegado titular do município, Renato Santos Simões, disse que ainda não se sabe o motivo que levou o suspeito a cometer o homicídio, mas que acredita que Joaby premeditou o crime.

Com ajuda de um vizinho, o filho da vítima, que presenciou toda a ação, levou a mãe para o hospital.

Após receber alta médica, o suspeito será ouvido e em seguida encaminhado à unidade prisional do município.

Mara Magalhães

EM TEMPO