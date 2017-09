Mulher que aparece em vídeo dando apoio ao assassino de cabeleireiro é presa pela PC

Uma das envolvidas no assassinato do cabeleireiro João Felipe Oliveira Martins, de 23 anos, ocorrido no dia 30 de agosto deste ano, dentro de um salão de beleza no bairro Vieralves, na Zona Centro-Sul de Manaus, foi presa neste sábado (9). O outro suspeito continua foragido.

A presa, que ainda não teve o nome divulgado, aparece nas imagens da câmera de segurança do salão. No vídeo, é possível ver o momento exato da execução. O casal, segundo as investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia também: Câmera de segurança flagra execução de maquiador em salão no Vieiralves

entrou no salão se passando por cliente. A mulher, de acordo com testemunhas, não tinha agendado hora com o cabeleireiro, chegou pedindo para fazer a maquiagem, antes do trabalho ser concluído, o homem, que a acompanhava, sacou a arma e disparou contra o maquiador.

A mulher foi levada para a sede da DEHS

A perícia informou que ao todo foram 4 tiros que pegaram no tórax, na cabeça, na mão e na perna de Felipe. Os clientes e demais funcionários não foram atingidos pelos tiros.

A reportagem entrou em contato com o delegado Juan Valério, para saber mais detalhes da prisão e a possível motivação do crime, mas as ligações não foram atendidas.

Há informações sobre a participação de outras duas pessoas no crime, totalizando 4 suspeitos, sendo que um deles é o mandante. A polícia já sabe quem ele é e qual foi a motivação para a execução, mas ainda não foi revelada para não atrapalhar as investigações e as possíveis prisões deles.

