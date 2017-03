‘Mulher presa roubava lojas para garantir looks em festas’, diz delegado

Francy Fernanda Silva da Costa, 19, conhecida como ´Fernanda Loura´, tem envolvimento em roubos de duas lojas de confecções, ocorridos em dezembro do ano passado, na Zona Leste, segundo o delegado Rafael Allemand do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A suspeita foi presa no último sábado (18), durante um festival de música, que ocorria na Arena da Amazônia, situado na Zona Centro-Sul, após postar nas redes sociais o look que usaria na festa.

Segundo a autoridade policial, a suspeita foi interceptada em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, do Plantão Criminal.

“Estávamos monitorando a infratora pelas redes sociais e quando ela publicou que iria ao evento no estádio, nos deslocamos ao lugar. Ela não demonstrou resistência durante a abordagem policial. Em depoimento, confessou participação nos roubos e delatou os outros dois comparsas”, declarou Rafael Allemand.

Francy e mais três comparsas roubaram uma loja de confecções, localizada na rua Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste, na véspera do Natal. O delegado explicou que durante a ação criminosa os infratores levaram roupas e a renda do estabelecimento, além de pertences de clientes e funcionários do local. Já na véspera do Ano Novo, no dia 30 de dezembro de 2016, os suspeitos efetuaram mais um roubo a loja de confecções, dessa vez na comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste.

“Fernando Assunção da Silva, 28, que participou dos roubos, foi preso no dia 3 de fevereiro deste ano, no bairro Compensa, Zona Oeste. Outros dois elementos envolvidos nos crimes continuam foragidos, mas estão sendo procurados pelas nossas equipes”, explicou o titular do 25º DIP.

Francy Fernanda foi indiciada por roubo. Ela já tinha sido presa em 2016 por dois furtos e lesão corporal. Ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria