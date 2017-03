Mulher na política, um misto de ‘jogo de cena’

Mesmo com a ministra Cármen Lúcia à frente da Suprema Corte do país, o Supremo Tribunal Federal (STF), e até uma ex-presidente da República na história política brasileira, na figura de Dilma Rousseff, a representatividade feminina no cenário político ainda se mostra bastante tímida e revela uma realidade bem diferente dos discursos adotados por diversas correntes sociopolíticas.

Nas eleições municipais de 2016 no Amazonas, por exemplo, o resultado das urnas trouxe à tona um desprestígio da “mulher política”, mesmo com o eleitorado feminino sendo superior ao masculino.

Entre as eleitas para o cargo de vereadora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), apenas quatro, de um universo de 41 parlamentares tiveram êxito, número menor em relação à eleição anterior, quando sete mulheres conseguiram se eleger.

No interior do Estado, o número também revela uma disparidade entre os gêneros. Dentre os 61 prefeitos eleitos ano passado, apenas cinco são do sexo feminino, o que representa 8% do total, aliado a capital amazonense, que nunca elegeu uma prefeita para administrar Manaus e, tampouco uma governadora.

Em nível nacional, esse quadro também mostra que a hegemonia política ainda é uma exclusividade masculina. Nas eleições de 2016, somente 641 mulheres conquistaram nas urnas o direito de administrar uma cidade num universo de mais de 5 mil municípios brasileiros. Número este ainda menor se comparado ao pleito de 2012, quando 659 mulheres se elegeram prefeitas.

Ao elencar motivos da baixa representatividade da mulher na política partidária e de gestão, o vereador e presidente do diretório municipal do PMDB, Marcel Alexandre, acredita que esta escolha depende de dois parâmetros. “Do ponto de vista técnico, falta educação política, que vai levar as pessoas a entenderem a necessidade de haver mais mulheres no Parlamento. Já, pelo o olhar da sociedade, como a mulher possui bom gosto, a população não admite que ela esteja inserida em um segmento como a política, que passa por uma fase de degeneração”, observa.

Sobre as iniciativas do partido para modificar esta situação, o parlamentar acredita que não se limita apenas a cumprir a cota de 30% de vagas destinadas a mulheres nos partidos, mas também despertar o interesse pela política e contribuir na atração de mais mulheres dispostas a disputar uma vaga nos parlamentos.

“Acredito que Manaus estaria mais organizada se estivesse sendo administrada por uma mulher, porque elas têm o dom da gestão. A política ainda é coisa de homem”, salientou Marcel. Ele afirma, ainda, que a popularidade negativa do governo Dilma contribuiu para o aumento da rejeição da mulher nas urnas.

Questionado sobre a existência da cota de 30% de candidaturas femininas nas eleições somente para “cumprir tabela”, ele é enfático ao dizer que não existe nenhuma resistência dos partidos em relação às mulheres e cita a deputada Alessandra Campêlo (PMDB), como uma parlamentar referência. Inclusive, Campêlo é a única representante do sexo feminino na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) de um universo de 24 deputados estaduais.

Falta investimento

O presidente municipal do PT, Thiago Medeiros, aponta que a baixa representatividade é causada pela falta de investimento nas candidaturas femininas. “Acontece que muitas legendas colocam as mulheres somente para preencher a cota dos 30% e priorizam as candidaturas masculinas”, revelou.

Segundo o dirigente, a maioria dos partidos políticos não investem nestas candidaturas como deveriam. “Eles têm que apostar no público feminino, que corresponde a mais da metade do eleitorado do país”, informou.

Ao citar mudanças para o este cenário, ele diz que o estatuto do partido mudou e, agora, defende a porcentagem de 50% para preenchimento de vagas de mulheres em chapas e candidaturas.

Fabiane Morais

EM TEMPO