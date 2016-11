Mulher morre em tiroteio com polícia em Manaus; no carro em que ela estava, outros dois ficaram feridos

Uma troca de tiros entre quatro pessoas e policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resultou na morte de uma mulher identificada como Rejane Cardoso da Silva, 20. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (17), no Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações da Policia Militar, a guarnição estava em patrulhamento quando avistou um veículo, modelo Honda Civic, de cor cinza, com restrição de roubo e resolveram realizar uma abordagem. Entretanto, o condutor do carro não atendeu a ordem e fugiu.

Os policiais iniciaram uma perseguição e, no decorrer do caminho, os suspeitos efetuaram vários disparos na direção da viatura. Os PMs revidaram e atiraram contra o veículo suspeito.

A polícia conseguiu interceptar o carro na rua professor Castelo Branco, no mesmo bairro. Nesse momento, houve novamente troca de tiros e, durante o tiroteio, a mulher foi atingida e morreu no local.

O marido da vítima, identificado como Max Amaral de Lima, 29, foi atingido com um tiro nas costas. Uma adolescente de 13 anos, que também estava no carro, foi baleada com um tiro na mão. Eles foram levados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, também na Zona Centro-Sul da cidade.

O quarto suspeito identificado como David Victor Pessoa Rodrigues, 22, não ficou ferido e foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). No carro que o grupo estava, a polícia encontrou porções de cocaína, maconha e uma pistola.

