Mulher morre em hospital após moto colidir com micro-ônibus no Zumbi 2; outra pessoa ficou ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, após um acidente de trânsito, ocorrido na manhã deste sábado (18), na rua Chico Mendes, localizado no bairro Zumbi 2, Zona Leste. De acordo com o depoimento de familiares da vítima fatal, identificada como Cirlane Lima de Azevedo, 41, o motorista que provocou o acidente, fugiu do local sem prestar socorro.

O sobrinho de Cirlane, Janderson Lima, que aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), disse que um micro-ônibus da empresa Eucatur, de placa não identificada, colidiu com a moto conduzida por sua tia, lançando-a para a calçada. O namorado dela, identificado como Joel Pereira de Souza também ficou ferido.

“Ainda não entendemos muito bem o que aconteceu. Sei que a minha tia e seu namorado estavam indo para o trabalho. Algumas pessoas que presenciaram o acidente contaram que eles estavam numa velocidade normal, quando esse micro-ônibus bateu na moto dela. Com o impacto, os dois foram jogados brutalmente para o chão. Ela bateu a cabeça na sarjeta e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Até onde sabemos, a polícia ainda não conseguiu prender o motorista do ônibus”, relatou.

Janderson ressaltou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), demorou para chegar ao local do acidente.

Cirlane ainda foi encaminhada com vida para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, situado também na Zona Leste, onde morreu meia hora após dá entrada. Já o namorado da vítima fatal continua internado em estado grave.

O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro São José. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pela delegacia.

Por equipe EM TEMPO Online