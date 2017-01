Mulher morre em acidente de trânsito no Aleixo

Delzimar Barroso Lopes, de 55 anos, morreu em um acidente de trânsito entre um micro-ônibus executivo e um carro modelo FOX, na manhã deste sábado (7).

A colisão aconteceu na avenida André Araújo, bairro Aleixo, em frente ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

O motorista do micro-ônibus coletivo, Ronílson Barroso Galvão (35), afirmou que Delzimar avançou o sinal vermelho e que não teve tempo suficiente para desviar do veículo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa nas ferragens e foi resgata já sem vida.

Uma passageira do carro, que não teve o nome divulgado, mas aparentava ter 60 anos, sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhada ao Hospital Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

O acidente causou congestionamento e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) tiveram que intervir na situação.

No momento do acidente o micro-ônibus levava 11 pessoas. De acordo com o agente de trânsito Adriano Jorge, alguns sofreram ferimentos leves, mas não quiseram ser atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do micro-ônibus foi encaminhado ao 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que fica próximo ao local do acidente, para prestar esclarecimentos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO