Mulher morre com facada no pescoço em Carauari

Durante uma briga entre mulheres, Rubia Maia, 20, foi morta com uma facada no pescoço na madrugada deste sábado (29), no município de Carauari (distante a 788 KM de Manaus).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a viatura policial foi acionada por um mototaxista que informou que estava acontecendo uma briga próximo a um posto da cidade. Quando os policiais chegaram ao local indicado, encontram a vítima com ferimento no pescoço.

Rúbia ainda foi encaminhada para o Hospital de Carauari, mas ela não resistiu ao ferimento e morreu após dá entrada no local.

Testemunhas ainda contaram aos policiais, que durante uma briga entre mulheres, Brena Façanha Rodrigues, 24, foi quem esfaqueou a vítima.

A equipe da PM realizou buscas pela suspeita, e eles a encontraram próximo ao Hospital com vestígios de sangue.

Os policiais prenderam Brena por homicídio, e a encaminharam para o 65º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos necessários.

