Mulher morre após colisão entre motocicletas na BR-174

A autônoma Alcilene de Freitas Leite, 52, morreu na noite de terça-feira (4), por volta das 22h, após colidir a motocicleta que conduzia com outra moto, no quilômetro 12 da rodovia BR-174 (Manaus/Boa Vista), proximidades do ramal do Pau Rosa.

De acordo com as informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Alcilene estava em uma motocicleta de pequeno porte, quando colidiu frontalmente com a outro veículo do mesmo tipo. Devido ao impacto da batida, a mulher foi arremessada e morreu no local. O condutor da outra motocicleta sofreu ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona na Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico e segue internado.

O corpo de Alcilene foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia. Conforme o registro do órgão, a autônoma morava nas proximidades de onde ocorreu o acidente.

