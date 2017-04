Mulher morre afogada no lago do Miriti

Mais um caso de afogamento foi registrado no interior do Amazonas neste fim de semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o corpo de Joicemara Moraes Andrade, 22, foi encontrado na manhã deste domingo (9),no lago do Miriti, em Manacapuru (distante a 68 Km de Manaus).

Ainda conforme os bombeiros, o caso aconteceu no lago Miriti. Após o apoio da viatura, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal do hospital do município. O CBMAM não divulgou mais detalhes da ocorrência.

EM TEMPO