Mulher mata marido com facada no peito em Rio Preto da Eva

Um homem identificado como Gleno Juvêncio Flores Mardokin, de 29 anos, foi morto com uma facada no peito, desferido pela própria esposa, a dona de casa Josiene Souza Ferreira, de 40 anos, por volta das 23h deste domingo (16), na cidade de Rio Preto da Eva, (município distante 57 km de Manaus). O crime ocorreu na rua Lopes Braga, bairro monte Castelo 2.

De acordo com a Polícia Militar do município, após passar o dia consumindo bebidas alcoólicas, o casal passou a discutir. A briga terminou em tragédia e a mulher fugiu do local, após cometer o crime. A filha da acusada, de 19 anos, presenciou o crime e prestou depoimento à Polícia, mas a delegacia ainda não divulgou detalhes sobre a motivação do assassinato.

A Polícia Militar realiza buscas para encontrar a suspeita. A arma do crime foi apreendida.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

