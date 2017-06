‘Mulher Maravilha’ estreia nos cinemas de Manaus nesta quinta-feira

Um dos filmes mais aguardados do ano chega hoje aos cinemas. Após 75 anos de sua criação, a Mulher Maravilha ganha um longa só seu com a bela atriz israelense Gal Gadot na pele da deusa amazona. A direção também é de uma mulher, Patty Jenkins (de “Monster”, 2003).

A primeira vez que essa versão da Mulher Maravilha apareceu foi em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” (2016). O longa, contudo, não agradou nem aos fãs, fracassou nas bilheterias e só aumentou a expectativa em relação ao filme da heroína.

Até então só retratada nos quadrinhos, em desenhos animados e na série de TV americana dos anos 1970, com Lynda Carter, a Mulher Maravilha é reapresentada ao público no filme, que relembra suas origens como princesa Diana Prince, embaixadora das amazonas que vive na ilha paradisíaca Themyscira. Filha da rainha Hipólita (Connie Nielsen), Diana, ainda criança, adora lutar e insiste que a tia a treine -a general Antiope, vivida por Robin Wright, a Claire da série “House of Cards”.

No mundo dos humanos, a Primeira Guerra Mundial está em curso e, por acidente, o espião Steve Trevor (Chris Pine) atravessa um portal que o leva à ilha das amazonas. Resgatado por Diana, ele faz o coração da princesa derreter ao dizer que a Terra está perto de ser arrasada pelo conflito. Para a Diana, então, o combate só terá fim se ela encontrar e matar o deus da guerra.

Para isso, a diva terá de enfrentar, além dos inimigos, em eletrizantes cenas de ação, uma sociedade machista, perplexa com seu comportamento, seu traje fetichista e seus superpoderes -o que despertou o debate de feministas dos dias atuais.

Os fãs dos quadrinhos ainda esperam que o filme seja a salvação da DC Comics neste ano, já que a empresa não tem emplacado sucessos do nível de sua principal concorrente, a Marvel -de “Thor”, “Homem de Ferro” e “Vingadores”. Dos quadrinhos da DC, surgiram, por exemplo, grandes filmes do Batman e do Superman, mas a marca é lembrada pelos recentes fracassos de “Batman vs Superman” e do “Esquadrão Suicida”, ambos de 2016.

Mulher Maravilha foi Miss Israel e serviu no Exército

Pouco se sabia sobre a atriz israelense Gal Gadot, de 32 anos, quando ela arrancou suspiros do público ao aparecer na pele da Mulher Maravilha pela primeira vez no filme “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” (2016).

Em seu país, Gal é uma modelo de sucesso e foi Miss Israel em 2004. Como todo o cidadão israelense, ela teve de servir no Exército dos 19 até os 21 anos. Atleta, também já fez parte de times de vôlei, de basquete e de tênis.

Após a experiência no Exército, Gal começou a cursar direito, mas acabou descoberta por produtores que a convidaram a fazer um teste para ser, simplesmente, a Bond Girl do longa “007 – Quantum of Solace (2008)”. A vaga ficou com a ucraniana Olga Kurylenko, que chegou a disputar o papel de Mulher Maravilha com Gal. A atriz continuou recebendo convites até que surgiu a personagem Gisele, de “Velozes & Furiosos”. Gal fez aulas de motociclismo e dispensou dublês nas cenas de ação.

Em 2011, chegou a ser convidada a interpretar a vilã Faora-Ul do filme “O Homem de Aço” (2003), que marcou a volta do Super Homem aos cinemas com o ator Henry Cavill. Como a diva estava grávida na época das filmagens, o papel ficou com a alemã Antje Traue. Gal é casada com o empresário Yaron Versano e a sua primeira filha, Alma, nasceu em novembro de 2011.

Quando a atriz foi convidada a fazer novos testes para uma personagem de “Batman vs Superman”, ela não imaginava que o papel seria o da Mulher Maravilha.

