Mulher fica presa em carro após bater em muro na avenida Autaz Mirim

Uma mulher ficou presa dentro de um veículo após colidir com o mesmo em um muro de uma creche em construção. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (28), quando ela tentava fazer o retorno na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a vítima, identificada como Érica Siqueira Barbosa, 39, ficou retida no veículo, mas permaneceu consciente durante todo o procedimento de resgate.

Ainda de acordo com o CBM-AM, Érica dirigia um veículo modelo HB20, de cor cinza e placas PHE-3797. “Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste, aparentemente sem lesões graves”, disse o comunicado divulgado pela assessoria.

Conforme informou o CBM-AM, foi necessário o uso de uma serra para cortar uma das portas do veículo e retirar a vítima. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e quais procedimentos ela foi submetida na unidade hospitalar.

