Mulher fica gravemente ferida durante colisão entre carro e caminhão na Torquato Tapajós

Uma mulher ficou ferida após colidir o carro que conduzia com um caminhão munck, na manhã desta terça-feira (27). O acidente aconteceu na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte, próximo a um condomínio residencial.

De acordo com o relato de testemunhas, o veículo de passeio, dirigido pela mulher – ainda não identificada – trafegava em zig zag pela via quando subiu no canteiro central e atingiu um caminhão. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da via.

Ainda segundo o relato de pessoas que passavam pelo local, no momento da batida, boa parte do carro ficou comprometida e a condutora ficou presa entre as ferragens. O motorista do caminhão tentou socorrer a vítima utilizando extintores de incêndio para apagar um possível foco no veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para realizar os primeiros socorros à vítima, conduzindo-a em seguida para uma unida de saúde, em estado grave.

