Mulher fica ferida em acidente de trânsito na Cachoeirinha

Um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta segunda-feira (3), na Avenida Urucará, bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, deixou uma pessoa ferida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo Polo placa JXM-3184 colidiu com o Renaut Clio, de cor prata KNH-9420. A condutora do Polo, Elisângela Gomes, 43, ficou ferida. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), informou que a corporação foi informada de que a vítima não conseguia sair do carro por causa das ferragens amassadas. Mas, quando chegaram ao local, os bombeiros perceberam que a mulher não estava presa.

O condutor do Clio, Adilson Santos, 34, não ficou ferido.

EM TEMPO