Mulher fica ferida após perder o controle e bater carro em poste

De acordo com os bombeiros, o veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem | Divulgação

Um mulher identificada como Lúcia Nery de Paiva, de 28 anos, ficou ferida após perder o controle do carro e bater na lateral de um poste. O acidente ocorreu por volta das 8h desta terça-feira (4), no quilometro 8 da rodovia Manoel Urbano, a AM-070.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher estava sozinha no carro quando sofreu o fenômeno de aquaplanagem e rodou com o carro na pista. A vítima apresentava dor na cervical e uma suspeita de fratura em uma das pernas.

Lúcia Nery foi resgatada pelos bombeiros e levada pelo Samu ao Hospital 28 de Agosto. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

EM TEMPO