Mulher esfaqueia marido dentro de casa na Zona Leste

Uma briga entre marido e mulher, na manhã deste sábado (18), por volta das 9h, acabou um uma tentativa de homicídio. A mulher é suspeita de deferir facadas contra o próprio marido. Nenhum do dois teve o nome divulgado pela polícia. O crime aconteceu na rua Primavera, localizada na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundos testemunhas, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas em frente à casa onde os dois moram. Na ocasião, eles teria tido um desentendimento por causa de drogas. “Eles são usuários de drogas e parece que um consumiu mais entorpecente que o outro. Aí a mulher entrou na casa, se armou com a faca e deu as facadas no marido”, informou uma vizinha do casal

. A polícia não confirmou essa versão.

De acordo com o aspirante da Polícia Militar, Rodrigo Otávio, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma viatura da PM foi até o local para prestar apoio à vítima e prender a autora do crime. “Estivemos no local, mas o marido da infratora não quis prestar queixa. Sem queixa, não podemos prender ela. Os dois foram encaminhados a um hospital, onde recebem atendimento médico”, destacou Otávio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local prestar os primeiros socorros. Ainda não há informações precisas sobre a gravidade dos ferimentos e o estado de saúde do homem, mas ele foi levado em consciente a uma unidade hospitalar, segundo informou a polícia.

Isac Sharlon

Em tempo