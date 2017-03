Mulher encontrada morta na Cidade de Deus é identificada

A mulher encontrada morta na manhã desta quinta-feira (23), na rua Paula Brito, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus, foi identificada como Hellem Almeida de Araújo, de 28 anos

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi espancada e estrangulada. O laudo do instituto apontou as causas da morte como “asfixia por esganadura, ação constrictiva cervical”.

Os familiares da vítima compareceram ao IML após reconhecerem o corpo de Hellem em uma reportagem exibida na televisão. De acordo com o tio da vítima, o autônomo Edivaldo Gonçalves, de 56 anos, Hellem era garota de programa e foi vista pela última vez na noite de quarta-feira (22), em uma região onde se concentram motéis na Cidade de Deus.

“Ela não morava com a família, mas as informações que recebemos foi que ela pegou um cliente por volta das 20h. Ela entrou no carro do homem e depois só foi encontrada morta”, relatou Edivaldo.

Ainda segundo o autônomo, Hellem deixa nove filhos, que moram com o pai em conjunto habitacional na Zona Leste. O velório acontece no bairro Santa Luzia, Zona Sul da capital.

