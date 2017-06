Mulher embriagada bate em nove carros e atropela jovem no Eldorado

Mulher foi autuada por embriaguez – Foto: Divulgaçao

Uma mulher, de 27 anos, bateu em nove carros e atropelou uma jovem, de 18 anos, às 3h desta sexta-feira (16), na rua Dona Balbina Cordeiro, conjunto Eldorado, bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus. Após contatar que a mulher estava visivelmente embriagada, a Polícia a deteve e a levou à Delegacia. As informações são do delegado plantonista Marcos de Arruda, plantonista do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a Polícia, a mulher dirigia um veículo modelo Nissan, de placa PHJ-7688, quando perdeu o controle e bateu em nove carros que estavam estacionados, além de atropelar uma jovem. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Não há informação sobre seu estado de saúde.

Na delegacia, a mulher foi autuada pelo crime de embriaguez ao volante. Ao término dos procedimentos, após pagar uma fiança no valor de R$ 2 mil, a mulher foi solta. Ela responderá pelo crime em liberdade.

