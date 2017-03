Mulher é presa tentando entregar droga para marido em presídio

Por volta das 9h da manhã deste domingo (12) uma mulher identificada como Kelly Lima Valentim foi detida por agentes de socialização da Unidade Prisional do Puraquequara, suspeita de tentar entrar no presídio com 100 gramas de entorpecentes e mais 100 reais escondidos nas partes íntimas.

A apreensão aconteceu durante o procedimento de revista íntima da penitenciária. A suspeita foi levada até o 14º Distrito Integrado de Polícia pelos agentes do presidio.

Segundo informações do delegado titular do 14º DIP, Ayslan Christennes Carvalho Marques, a droga seria entregue para o marido da suspeita, identificado como Mirassaldo de Oliveira, que está preso por tráfico de drogas.

“Os agentes nos comunicaram que todo o final de semana ela vai visitar o marido. Essa é a segunda vez que ela foi detida por tentar entrar com algo na prisão. Na primeira foi encontrada com ela uma quantia em dinheiro que seria entregue a Mirassaldo. Ela pegou uma suspensão de visitas por 30 dias nos processos administrativos da penitenciaria”, disse delegado.

A mulher foi autuada em flagrante pelo mesmo crime que o marido e passará por uma audiência de custódia, que vai decidir se ela responde ao crime em liberdade ou se é encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino.

Diogo Dias

EM TEMPO