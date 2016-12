Mulher é presa por tráfico de criança em Parintins

Uma mulher, identificada como Carla Braga, foi presa no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) por tráfico de crianças. Segundo a polícia, a suspeita – que é natural do Espírito Santo – foi até o município para buscar uma recém-nascida.

Carla, que reside em Búzios, no Rio de Janeiro, se encontraria com mãe biológica da criança, a dona de casa Natália Cristina Silva da Silva, 19.

A suspeita foi presa depois de falsificar a Certidão de Nascimento da criança. Ela substituiu a foto da mãe por uma dela para obter o documento e assim conseguir registrar a criança no Cartório. Entretanto, o Conselho Tutelar descobriu a fraude e a denunciou aos policiais, que, depois de investigarem o caso, conseguiram localizar Carla Braga.

Na delegacia, ela contou ao delegado interino, Humberto Henrique, que conheceu Natália Cristina Silva da Silva por uma rede social e, que juntas, organizaram a adoção ilegal.

“Ela me contou que não tinha recursos financeiros para criar a criança e, por isso, aceitei a doação”, disse a mulher durante depoimento. Natália, que está na fase de resguardo, será ouvida e indiciada na próxima semana.

Carla foi autuada em flagrante por tráfico de crianças com base nos artigos 149 e 242 do Código Penal Brasileiro (CPB). A Polícia de Parintins descobriu que ela responde processo na Justiça do Rio de Janeiro por maus tratos a criança.

Tadeu de Souza

Correspondente GRN