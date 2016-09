Mulher é presa por receptação de objetos furtados, na Zona Norte

Paula Mayara Gomes, 32, foi presa em flagrante por receptação de objetos furtados de um veículo. Ela foi detida na manhã desta quinta-feira (15), às 9h, na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular do 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o furto dos objetos ocorreu na rua Ciriaco, no núcleo 21 do bairro Novo Aleixo, também Zona Norte. Na ocasião, a vítima, um homem de 32 anos, estacionou o carro e retornou ao veículo, quando percebeu que dois acessórios de luz simultânea e uma lente de câmera fotográfica, avaliados em R$ 3 mil, foram recolhidos do interior do automóvel.

“Por meio de denúncia feita pela vítima, nesta quarta-feira (14), o homem relatou que os objetos furtados foram anunciados em um site de vendas desde a última terça-feira (13), então iniciamos as diligências. Por meio do número que estava na publicação fizemos contato com a anunciante dos produtos e marcamos um encontro. No local constatamos que eram os objetos furtados e efetuamos a prisão”, explicou Kelene Passos.

A delegada informou que Paula negou participação no furto. A infratora foi autuada em flagrante por receptação qualificada. Ela foi conduzida ao 6º DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ao término dos trâmites legais, a mulher será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). Os objetos furtados foram recuperados e devolvidos à vítima.

Com informações de assessoria