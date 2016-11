Mulher é presa no lugar do marido com 5 quilos de drogas e R$ 18 mil no Japiim

A dona de casa Erlane de Oliveira, 38, foi apesentada na manhã desta quinta-feira (17) na sede da Delegacia Geral, pelo crime de tráfico de drogas. Com ela, a Polícia Civil apreendeu cinco quilos de cocaína pura e a quantia de R$ 18 mil, em espécie.

A mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (16) na residência onde morava, situada na rua c-21, bairro Japiim, Zona Sul, em uma ação conjunta entre policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Secretária Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

De acordo com o diretor do Denarc, Paulo Mavignier, a equipe estava investigando, há aproximadamente duas semanas, o companheiro da mulher, o taxista Jair Gadelha Reis, 55. Entretanto, no momento da abordagem, ele conseguiu fugir.

Conforme Mavignier, na tarde de ontem a equipe recebeu uma informação que o casal estava guardando uma grande quantidade de droga em sua residência. Os policiais foram até o local e encontraram os cincos quilos de drogas, a quantia de R$ 18 mil em espécie e uma balança de precisão.

Em depoimento a mulher relatou que o material ilícito pertence ao companheiro.

Erlane foi autuada, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis ela será encaminhada para o Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), onde ficará à disposição da justiça.

