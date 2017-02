Mulher é presa no Aeroporto Eduardo Gomes com 15 quilos de droga

Vanessa Luana Ferreira Braga, 30, foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (19), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus, após tentar embarcar em um avião com, aproximadamente, 15 quilos de maconha, do tipo skunk. A droga foi avaliada em R$ 150 mil. O destino da mulher e da droga seria a cidade de Salvador, na Bahia.

O caso foi apresentado à imprensa na manhã deste domingo, por volta das 11h, na sede da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

De acordo com o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, a mulher foi presa após denúncia anônima.

“As investigações duraram cerca de dez dias. Apenas ontem, recebemos informações precisas sobre uma mulher que estaria embarcando com drogas. Chegamos no local e as características informadas, como a cor do cabelo e a roupa, batiam com o perfil de Vanessa”, informou Mavignier.

Para prender Vanessa os policiais civis montaram campana dentro e fora do aeroporto e utilizaram disfarces, agindo como pessoas comuns interessadas em embarcar em algum voo.

No momento da abordagem, a equipe encontrou a droga escondida dentro de uma mala preta com detalhes na cor laranja, as mesmas características apontadas na denúncia.

Vanessa foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela será conduzida, na tarde deste domingo (19), a uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde a Justiça decidirá se ela aguarda o julgamento presa, no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), ou se responde o processo em liberdade.

