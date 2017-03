Mulher é presa no aeroporto com drogas

Dando continuidade às ações de fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, a equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas, prendeu uma mulher, de nome não divulgado, com quase 3kg de drogas.

A ação dos policiais aconteceu na madrugada desta terça (7) e, com a jovem, de 20 anos, foram encontrados 2kg de skunk e 500g de cocaína na bagagem.

A presa, que em depoimento disse que iria receber R$ 2 mil pelo transporte da droga, tentava embarcar em voo comercial para a cidade de Teresina (PI).

Com informações da assessoria