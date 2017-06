Mulher é presa e adolescente apreendida por postar fotos com armas em rede social

Jovem postava fotos no Facebook portando arma na cintura

Após publicar uma foto com uma pistola 40 milímetros na cintura, na rede social Facebook, uma jovem identificada como Ianca Marques da Costa, 18, foi presa na madrugada desta quarta’feira (14), em Manaus. A amiga dela, uma adolescente de 17 anos, também foi apreendida. De acordo com a Policia, ambas esperavam para entregar uma arma para um traficante, na comunidade Parque São Pedro, bairro Campo Sales, Zona Oeste. Com elas, foi encontrada uma arma tipo beretta, calibre 22 e dois celulares.

Ao Em Tempo, Ianca confessou que publicou a foto com a arma que pertence ao traficante conhecido como “Pezão” na rede social, para deixar de ser ameaçada por uma mulher conhecida como “Carol”, companheira de um traficante identificado por ela como “William”.

Ianca foi autuada por porte ilegal de arma. A adolescente foi levada a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais – Foto: Ana Sena

“Ela vinha me ameaçando depois que viu o marido dela mandando mensagem para o meu celular. Para mostrar que eu tinha ‘moral’ (sic), eu postei a foto, mas não sabia que era crime ou que iria ser presa”, alegou. Sobre guardar armas para traficantes, Ianca negou envolvimento nesse tipo de crime. “Não guardo armas para ninguém e não sou usuária de droga. Só fiz as fotos mesmo porque estava sendo ameaçada”, explicou.

Conforme informações de policiais civis da Secretaria Adjunta Executiva de Operações (Seaop), na madrugada, os policiais receberam denúncia de que as meninas estariam em via pública aguardando para entregar armas para traficantes do bairro cometerem assaltos, homicídios e outros tipos de crimes. Ainda segundo os policiais, ao avistar os policiais, Ianca tentou fugir. Ela se jogou em um igarapé, antes de ser capturada.

Os policiais da Seaop chegaram a ir em duas casas apontadas pelas meninas como esconderijo de armas, mas nada foi encontrado. Ianca foi autuada por porte ilegal de arma.

A adolescente foi levada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Ana Sena

Em Tempo