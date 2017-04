Mulher é presa com drogas ao tentar embarcar para o Rio de Janeiro

Uma mulher identificada como Phiana Brandão Assunção, de idade não revelada, foi presa pela Polícia Federal com três quilos de maconha, nesta quinta-feira (13), enquanto tentava embarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na Zona Oeste da cidade. De acordo com a polícia, a suspeita estava a caminho do Rio de Janeiro e receberia R$ 2 mil para entregar a droga.

Conforme um investigador da PF, a suspeita passava pelo raio-x do aeroporto quando foi flagrada com os entorpecentes dentro da mala. Em seguida, a suspeita recebeu voz de prisão.

Em depoimento, Phiana disse que essa era a primeira vez que servia como ‘mula’ – pessoa responsável por transportar entorpecentes a mando de alguém. Ela afirmou ainda ter recebido a droga de um homem não identificado.

Phiana foi levada a Delegacia de Repreensão a Entorpecentes (DRE), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e seguiu para o Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF).

Ana Sena

EM TEMPO