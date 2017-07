Mulher é presa com droga avaliada em R$100 mil no Aeroporto de Manaus

Tamara ressaltou que a droga apreendida está avaliada em R$ 100 mil – Divulgação/PC

Mesmo com o aumento do número de apreensões nos aeroportos do país, principalmente, após a aquisição de equipamentos de raio-x que mostram onde e qual tipo de droga é transportada, pessoas ainda são pagas para transportar quantias elevadas de entorpecentes por via aérea. Em Manaus, esse tipo de crime é comum. Darlem Silva de Oliveira Travassos, 29, foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira (7), com 10 kg de maconha, do tipo skunk, escondidos em uma mala.

Ela havia embarcado no município de Tefé (a 523 km de Manaus), fez uma parada no Aeroporto de Manaus e seguiria para a cidade Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as equipes de investigação da unidade policial receberam uma denúncia anônima sobre a localização da suspeita. As características, o nome e o voo que Darlem chegaria a Manaus também foram repassados.

“Recebemos a informação de que a mulher estaria transportando entorpecente, com destino final o município de Campinas, no interior do estado de São Paulo (SP). Fomos ao saguão do aeroporto e a identificamos. Quando a bagagem que ela carregava passou pelo aparelho de raio-X confirmamos a existência de 10 tabletes de maconha tipo skunk no interior da mala. Cada tablete, segunda a infratora, seria vendido por R$ 10 mil, em Campinas”, explicou Albano.

Tamara ressaltou que a droga apreendida está avaliada em R$ 100 mil. Em depoimento, a mulher informou que iria receber R$ 1 mil pelo transporte da mercadoria ilícita. Darlem não tinha passagem pela polícia. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Mulher mata primo porque vítima não tinha drogas para oferecer

Homem é preso com 330 Kg de drogas em Manaus

Cadeirante envolvido com o tráfico é executado a tiros na Alvorada