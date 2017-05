Mulher e presa com documentos falsos na Zona Centro-Sul

Eliene Dias Bogea, 36, foi presa por descumprimento de medidas judiciais. O fato ocorreu em via pública, na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital, nesta quinta-feira (4). A mulher foi presa pela equipe de investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

De acordo com o diretor-adjunto do DRCO, Denis Pinho, a mulher responde na Justiça a crimes de roubo majorado, roubo e receptação. Eliene respondia ao processo em liberdade, mas após descumprir medidas judiciais o juiz Luís Carlos Honório de Valois Coelho, da Vara de Execução Penal (VEP), expediu no dia 2 de maio deste ano mandado de prisão em nome da infratora.

“Eliene morava em um apartamento de classe média alta, na Avenida Tancredo Neves. Identificamos a mulher em via pública, nas proximidades do imóvel. Fizemos a abordagem e a infratora nos acompanhou até o apartamento onde residia. Ela levava uma vida luxuosa, esbanjando bens e dinheiro”, declarou Pinho.

Durante revista no imóvel os policiais civis encontraram uma munição de uso restrito, calibre PT.40; além de documentos falsos, como Registros Gerais (RGs) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No local também foram apreendidos cartões de diferentes bancos, cheques falsificados, um automóvel da montadora Volkswagen, modelo Cross Up, de cor prata, e uma pequena porção de substância aparentando ser droga.

Eliene Bogea foi conduzida até a base do DRCO, nas dependências da Delegacia Geral, onde foi indiciada por falsidade ideológica e posse de munição de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis ela será levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria