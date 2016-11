Mulher é presa com bolsa cheia de drogas que seriam entregues em Unidade Prisional do Puraquequara

Uma mulher foi presa em flagrante, no início da tarde deste sábado (19), com a bolsa cheia de drogas no Centro de Manaus. Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em patrulhamento de rotina, na rua Lobo D’Almada, Zona Sul, desconfiaram da atitude suspeita de Rayssa Garcia Barbosa e efetuaram a prisão após a abordagem.

Os policiais, com apoio de uma policial feminina, fizeram a busca pessoal e encontraram na bolsa de Rayssa aproximadamente 300 gramas de entorpecente, supostamente maconha.

Ao ser questionada sobre a origem e destino da droga, a mulher que estava transportando o entorpecente para o presídio, situado na estrada do Puraquequara. Ela não soube informar com quem pegou a droga e para quem entregaria na unidade prisional.

Ela foi encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis e deve ser levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDP), situado na BR-174.

