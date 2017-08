Mulher é presa com 5 Kg de drogas no Aeroporto de Manaus

A droga estava escondido dentro da bagagem da suspeita – Divulgação

Uma mulher, de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa nessa quarta-feira (2), com, aproximadamente, cinco kg de skunk escondido dentro da bagagem, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus. A jovem estava tentando embarcar em um voo com destino à Fortaleza (CE).

De acordo com informações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE), da Polícia Federal do Amazonas, a prisão ocorreu durante as fiscalizações que normalmente são realizadas no aeroporto para reprimir o tráfico de drogas.

À polícia, a mulher relatou que iria viajar para Fortaleza, onde entregaria o material ilícito. Segundo ela, iria receber a quantia de R$ 1 mil para fazer transporte da droga.

EM TEMPO

