Mulher é presa com 30 Kg de skunk no Porto de Manaus

Uma mulher identificada como Elielde Soares da Silva, de 22 anos, foi presa por volta das 6h30, desta sexta-feira (30), com aproximadamente 30 quilos de droga conhecida como skunk, no Porto Privatizado de Manaus, na área central da cidade. A mulher estava em um barco que saiu do município de Tefé (a 523 Km de Manaus).

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, a equipe de investigação recebeu uma denúncia no início desta semana, informando que Elielde teria saído do município de Tefé, trazendo a droga para Manaus. Para investigação da denúncia, os policiais foram até ao porto de Manaus e, durante fiscalização no barco indicado, identificaram a jovem. Com ela, foram encontrados 30 quilos de maconha do tipo skunk.

Em depoimento à Polícia, Elielde declarou que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga e que, uma pessoa ainda não identificada, iria procurá-la em Manaus para receber a encomenda.

“Quando ela percebeu que havíamos cercado o local, onde o barco iria atracar, e iniciamos revista aos passageiros, Elielde ficou em estado de choque. Como a equipe de investigação do Denarc já tinha a identificação dela, inclusive a imagem, chegamos com facilidade à infratora”, explicou o delegado.

Elielde foi autuada por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela será levada para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

