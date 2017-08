Mulher é presa com 160 quilos de drogas em casa na Cidade Nova

Na casa da mulher foram encontrados 160 quilos de droga -foto: Divulgação

Uma mulher identificada como Kedima Sales do Nascimento, de 40 anos, foi presa na tarde da última segunda-feira, dia 1º de agosto, por volta das 17h, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, por suspeita de tráfico de drogas. Na cada onde a mulher reside, foram apreendidos 160 quilos de entorpecentes.

De acordo com a diretora-adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Tamara Albano, as investigações estavam em curso há 15 dias. O departamento teria recebido denúncias por meio de um aplicativo de celular, informando que um homem, investigado pela polícia, estaria guardando uma grande quantidade de drogas, a serem comercializadas naquela região.

Na segunda-feira, os investigadores do Denarc se deslocaram até o local indicado, que seria a casa de Kedima. Os policiais aguardaram desde as 7h até o momento de entrar na casa para verificar a denúncia, quando Kedima Sales recebeu ordem de prisão.

Leia mais: Cabeleireiros venezuelanos são presos com munições e drogas no Centro de Manaus

Segundo a diretora-adjunta do Denarc, ao realizarem buscas no interior da casa, encontraram dentro de um dos quartos do imóvel aproximadamente 160 quilos de substâncias entorpecente, sendo pasta base de cocaína, cocaína e maconha do tipo skunk, além de um laboratório para produção e embalo de substâncias ilícitas.

No local foi encontrado, ainda, uma balança de precisão, sacos para embalagem, bandejas para moldar a droga, peneira e liquidificador. No departamento Kedima relatou, em depoimento, que não sabia que havia droga na residência, e que estaria morando no lugar há um mês.

Após os procedimentos de praxe na unidade policia, Kedima Sales será encaminhada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:



PF apreende 370 kg de drogas em Manacapuru avaliados em R$ 3 milhões

Comerciante investigado por tráfico de drogas é executado dentro de casa no Alvorada

800 kg de drogas são apreendidos em porão de barco no Porto de Beruri