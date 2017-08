Mulher é presa com 15 kg de maconha no Monte Pascoal

A empregada doméstica Jocilane Dantas Castilho,de 29 anos foipresa por tráfico de drogas em flagrante, na tarde desta segunda-feira (7) pela equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). O fato ocorreu na casa onde a mulher morava, na rua Um, bairro Monte Pascoal, Zona Norte da capital. Durante a ação, os policiais civis apreenderam no interior do imóvel 15 kg de maconha do tipo skunk.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, a equipe de investigação da unidade policial recebeu delações, feitas ao número (92) 99415-0129, o WhatsApp do departamento, informando que uma mulher estaria armazenando entorpecentes no interior da residência dela. As diligências em torno do caso tiveram duração de, aproximadamente, três dias.

Leia também:Trio denunciado por roubo é preso com 4 kg de maconha na Zona Norte

“Montamos campana durante dois dias nas proximidades do local indicado e, na tarde de hoje, identificamos a infratora entrando na casa dela. Foi quando decidimos efetuar a abordagem. Durante revista realizada no local encontramos, dentro de um dos cômodos, escondidos em uma mala, 15 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando 15 quilos da substância ilícita”, declarou Mavignier.

Jocilane foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, a infratora será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Procura faz maconha sumir de farmácias do Uruguai

Mulher é presa com 30 Kg de skunk no Porto de Manaus

‘Quinteto da erva’ é preso com 13 kg de maconha após denúncia anônima