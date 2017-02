Mulher é presa após deixar filhos sozinhos para ir beber

Uma mulher de 33 anos foi presa, na tarde deste sábado (25), após deixar os dois filhos, sendo um de 1 ano e o outro de seis anos, trancados dentro de casa para ir beber. O fato ocorreu no município de Presidente Figueiredo (a 117 KM de Manaus).

De acordo com o tenente da 7ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM), Carlos Holanda, a mulher saiu de casa na sexta-feira (24) e deixou as crianças trancadas. Segundo testemunhas, ela saiu para beber.

“Recebemos uma denúncia anônima informando que uma mulher havia deixado os filhos trancados dentro de casa. Fizemos várias buscas e conseguimos localizar ela na corredeira do Urubuí, onde está acontecendo o Carnaval”, contou o tenente.

No momento da prisão, a mulher estava consumindo bebidas alcoólicas na companhia de outras pessoas.

A suspeita foi levada para o 37° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada pelo crime de abandono de incapaz. Ela ficará na carceragem feminina da delegacia à disposição da Justiça.

As crianças serão entregues para o Conselho Tutelar do município, que irá deixá-las com a avó materna.

Mara Magalhães

EM TEMPO