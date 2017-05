Mulher é presa após deixar filho preso em casa para ir a bar

Uma mulher, de 41 anos, foi presa em flagrante por policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após deixar um menino de 10 anos em casa sozinho e trancado. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), por volta da 1h, na Rua Parque Suíço, terceira etapa do bairro Coroado, zona Leste da capital.

A equipe foi acionada por moradores que ouviram os gritos do menor , pedindo socorro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o menino trancado na residência. A criança foi retirada da casa, após a Polícia retirar os parafusos da porta, para que pudessem entrar. A mulher foi encontrada em um bar situado na Avenida Beira Mar, no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia, no momento da abordagem, ao ser informada sobre a situação do filho, a mulher não demonstrou preocupação. Ela foi levada à Delegacia Especializada em Proteção à Criança ao Adolescente (Depca) onde foi autuada em flagrante, por abandono de incapaz.

Após os procedimentos cabíveis a infratora será encaminhada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

Com informações da assessoria