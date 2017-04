Mulher é presa após atear fogo na própria residência em Iranduba

Miriam Cristina Marques, 25, foi presa após atear fogo na residência onde morava com a família, situada na avenida Alto Solimões, bairro Alto, no município de Iranduba (a 27 Km de Manaus). O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com o delegado titular do 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Antonio Chicre Neto, a suspeita cometeu o crime após uma discussão com o companheiro dela.

O desentendimento entre o casal, segundo o delegado, ocorreu depois que Miriam foi a uma festa e chegou na residência onde morava pela manhã. “Quando Miriam chegou na casa o marido, visivelmente alterado, quebrou o aparelho de som dela e a expulsou do imóvel. Irritada com a atitude do companheiro, a suspeita ateou fogo em colchões. As chamas se alastraram e atingiram todo o imóvel, com acabamento em alvenaria e madeira”, explicou o delegado.

Na ação criminosa, Miriam ordenou que os dois filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 8 anos, fossem para a casa de uma vizinha, antes de cometer o delito. Entretanto, o garoto retornou à casa da família e presenciou a prática criminosa. Foi ele quem avisou os outros moradores, que ainda estavam dormindo, sobre o sinistro.

No lugar moravam, ainda, outras três famílias do companheiro da infratora. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado ao local e conseguiu controlar o incêndio.

Miriam foi autuada em flagrante por incêndio, crime previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro (CPB). Ao término dos procedimentos cabíveis realizados na delegacia, a mulher foi conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), em Manaus, onde irá ficar à disposição da Justiça. Os dois filhos da suspeita estão sob custódia do Conselho Tutelar de Iranduba e serão entregues à avó materna deles.

Com informações da assessoria