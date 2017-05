Mulher é presa após acertar marido com golpe de canivete em Manaus

A dona de casa Greicy Salgado do Nascimento, 32, foi presa na manhã deste sábado (20), por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após desferir um golpe de canivete em seu companheiro, Rodrigo da Costa Martins, 24. O caso aconteceu na rua Malva, localizada na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Segundo testemunhas, Rodrigo agrediu a mulher, após uma discussão . Diante do ato, Greicy teria usado um canivete para se defender das agressões, ao desferir um golpe no abdômen do marido. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil, ambos estavam em via pública quando o fato aconteceu.

A mulher foi presa e levada para o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro João Paulo, também na Zona Leste, onde foi registrada ocorrência. Rodrigo foi levado ao Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, na Avenida Autaz Mirim, proximidades da rotatória do Produtor, na mesma área.

Com informações de Joandres Xavier

EM TEMPO