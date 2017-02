Mulher é presa ao tentar entregar droga na Cadeia Pública

Suelen Cristina Santiago Gomes, 20 anos, foi presa em flagrante no início da tarde desta terça-feira (28), por volta do meio dia, ao tentar facilitar a entrada de cocaína na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policial militar tenente Zaranza, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher foi interceptada por policiais militares do Comando de Policialmente da Área (CPA) Sul e agentes penitenciários.

“Ela estava com um frasco de desodorante, do tipo roll-on, e tentou entregar o material para o detento Daniel Moreira Viana. Os policiais e agentes decidiram analisar o conteúdo do frasco e foi constatada a existência de drogas”, informou o tenente.

Ainda segundo a polícia, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, onde ficará até a quarta-feira (29).

“Amanhã ela será apresentada ao Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde participará de uma audiência de custódia. A Justiça vai decidir se ela responderá ao processo em liberdade ou se aguardará todo o procedimento presa no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF)”, destacou Zaranza.

Isac Sharlon

EM TEMPO