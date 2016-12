Mulher é presa ao tentar atear fogo em ex-companheira dentro de escola municipal

Suspeita de tentar atear fogo em uma professora de 33 anos, a desempregada Márcia de Almada Santos, 34, foi presa em flagrante na manhã da última quinta-feira (15), na escola municipal Mario Jorge Couto Lopes, localizada na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Conforme a polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúmes.

De acordo com a Polícia Civil, Márcia não conseguiu acender o palito de fósforo.

“A mulher entrou na escola com uma garrafa ‘PET’, cheia de gasolina. Em seguida se deslocou para a secretaria, onde estava a professora, e jogou gasolina na vítima. Após a ação, Márcia tentou ascender o fósforo, mas, por sorte, não conseguiu”, disse um investigador do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que preferiu não ter o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de homicídio aconteceu por volta das 11h. No momento da ação, outras três professoras e a diretora da escola também estavam na sala. Elas conseguiram acionar a equipe policial.

A polícia informou que desconhece o motivo do crime, no entanto, revela que Márcia teve um relacionamento amoroso com a professora nos anos de 2014 e 2015. Na mesma época, a vítima deu aula para a filha de Márcia, uma adolescente de 12 anos.

Em depoimento Márcia relatou que queria “apenas assustar a vítima”. Ela foi autuada por tentativa de homicídio. A suspeita será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da rodovia BR-174, onde vai permanecer à disposição da Justiça.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Educação, mas até a publicação dessa matéria, não obtivemos resposta.

Luis Henrique Oliveira

Jornal AGORA